Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    В Дании и Эстонии подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

    27 Февраля 2020, 13:20

    КОПЕНГАГЕН - ТАЛЛИНН. КАЗИНФОРМ – Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Дании. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Органы здравоохранения Дании подтверждают, что коронавирус был диагностирован у мужчины, который отдыхал на горнолыжном курорте на севере Италии. В данный момент мужчина находится у себя дома.

    О первом случае заражения коронавирусом сообщили также власти Эстонии. Эстонское агентство ERR сообщает, что в своем заявлении в четверг министр социальных дел страны Танель Кийк подтвердил факт заражения.

    По словам министра, коронавирусом заразился гражданин Ирана, постоянно проживающий в Эстонии. Инфицированного изолировали и поместили в больницу, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса. Министр Кийк отказался назвать город и больницу, где находится пациент, добавив, что Эстония пока не планирует вводить карантин из-за коронавируса.

    В отличие от Эстонии Италия была вынуждена недавно ввести карантин в нескольких десятках городов из-за вспышки коронавируса, в основном на севере страны. По данным итальянского агентства ANSA, в Риме были отменены 90% заявок на бронирование туристических экскурсий, а также брони отелей на весь март. Стоит отметить, что объемы туристического бронирования в Италии резко упали вплоть до июня.

    Коронавирус постепенно захватывает Европу: о первых случаях заражения сообщили ранее в Австрии и Хорватии, Норвегии, Румынии, Финляндии. Новые случаи заражения коронавирусом COVID-2019 выявлены в Германии.

    В Европе наиболее тревожная ситуация складывается в Италии, где жертвами COVID-2019 стали 11 человек.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Здравоохранение Евросоюз Пневмония в Китае
    Новости по теме
    Новости по теме
    Образование и медицина должны быть бесплатными для народа – мажилисмен Асхат Рахимжанов объяснил депзапрос
    Опухоль головного мозга удалили врачи жителю Семея
    Около 3 млрд тенге выделено на лечение пациентов с заболеваниями крови в Карагандинской области
    ВОЗ впервые разработала программу по борьбе с анемией
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров