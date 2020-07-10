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    В ЦОНе Алматы женщина родила девочку

    10 Июля 2020, 14:46

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ЦОНе Жетысуского района Алматы женщина родила девочку. Об этом сообщил управляющий директор АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в ЦОНе Жетысуского района Алматы женщина родила девочку! Она пришла в ЦОН со своей знакомой, чтобы прописаться на ее жилплощади. Получила талон по предварительной брони на 12:00. Через 10 минут у нее начались схватки. Увидев это, исполняющий обязанности руководителя ЦОНа Калмырза Сейтбеков сразу же повел ее в свой кабинет и положил на кушетку. Затем вызвал скорую помощь. Когда подъехала карета скорой помощи, ехать в роддом уже не было времени. В 12:30 в кабинете и.о. руководителя отдела родилась девочка. Это уже третий ребенок в семье», - написал в своем аккаунте в Facebook Мурат Жуманбай.


    Он поздравил новоиспеченных родителей с рождением дочери и отметил, что получить услугу молодая мама все-таки успела.

    «Но призываем наших сограждан получать госуслуги онлайн, в том числе и оформление прописки!», - добавил Мурат Жуманбай.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Демография Общество
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