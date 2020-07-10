В ЦОНе Алматы женщина родила девочку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ЦОНе Жетысуского района Алматы женщина родила девочку. Об этом сообщил управляющий директор АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в ЦОНе Жетысуского района Алматы женщина родила девочку! Она пришла в ЦОН со своей знакомой, чтобы прописаться на ее жилплощади. Получила талон по предварительной брони на 12:00. Через 10 минут у нее начались схватки. Увидев это, исполняющий обязанности руководителя ЦОНа Калмырза Сейтбеков сразу же повел ее в свой кабинет и положил на кушетку. Затем вызвал скорую помощь. Когда подъехала карета скорой помощи, ехать в роддом уже не было времени. В 12:30 в кабинете и.о. руководителя отдела родилась девочка. Это уже третий ребенок в семье», - написал в своем аккаунте в Facebook Мурат Жуманбай.





Он поздравил новоиспеченных родителей с рождением дочери и отметил, что получить услугу молодая мама все-таки успела.

«Но призываем наших сограждан получать госуслуги онлайн, в том числе и оформление прописки!», - добавил Мурат Жуманбай.



