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    В ЦИК РК сообщили предварительные результаты явки избирателей

    10 Января 2021, 22:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Избирательные бюллетени получили 63,3% от общего количества избирателей, включенных в списки. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 22 часов времени столицы 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 63,3% от общего количества избирателей, включенных в списки», - сказал Константин Петров.

    Он также предоставил информацию по явке избирателей по регионам:

    по Акмолинской области – 72,8 %

    по Актюбинской области – 58,8 %

    по Алматинской области – 73,5 %

    по Атырауской области – 56,4 %

    по Восточно-Казахстанской области – 72,4 %

    по Жамбылской области – 72,2 %

    по Западно-Казахстанской области – 62,4 %

    по Карагандинской области – 70,7 %

    по Костанайской области – 71,8 %

    по Кызылординской области – 73,9 %

    по Мангистауской области – 55 %

    по Павлодарской области – 71,3 %

    по Северо-Казахстанской области – 75,5 %

    по Туркестанской области – 65,8 %

    по г. Нур-Султан – 45,1 %

    по г. Алматы – 30,3 %

    по г. Шымкент – 56,5 %

    Напомним, в Казахстане завершилось голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Выборы Политические партии Выборы-2021
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