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    В ЦИК рассказали о порядке разъяснения законодательства о выборах

    26 Ноября 2020, 13:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Центральной избирательной комиссии Ерлан Дауылбаев рассказал о регулировании выборного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Член Центральной избирательной комиссии Ерлан Дауылбаев отметил, что выборное законодательство регулируется как нормами Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», так и положениями Закона «О правовых актах».

    Авторы запросов, обращаясь за разъяснением в Центральную избирательную комиссию, руководствуются ссылкой на закрепленную в подпункте 5) статьи 12 Конституционного закона «О выборах в РК» функцию Центральной избирательной комиссии по организации разъяснения законодательства.

    «Исходя из реализации этой установленной законом функции, Центризбирком правомочен: самостоятельно давать разъяснения законодательства о выборах; организовать разъяснения законодательства о выборах, не делая самостоятельно каких-либо разъяснений; обращаться к другим государственным органам за разъяснением отдельных положений выборного законодательства с точки зрения иных законов. Учитывая эти три изложенных аспекта, можно сделать вывод: ЦИК не является единственным и конечным субъектом разъяснения электорального законодательства, а, наоборот, выступает в роли «координатора» или «организатора», - сказал Ерлан Дауылбаев в ходе заседания ЦИК РК.

    По словам члена Центральной избирательной комиссии, в рамках разъяснения избирательного законодательства ЦИК, Закон «О правовых актах» наделяет ЦИК полномочиями по официальному разъяснению только своих нормативных правовых постановлений.

    «Выступая в роли организатора, ЦИК для дачи официального разъяснения по своим нормативным правовым постановлениям вправе предварительно запросить позицию уполномоченных государственных органов. При этом ЦИК не вправе давать официальные разъяснения норм законов, в том числе Конституционного закона «О выборах в РК». Аппарат ЦИК в пределах своей компетенции может дать неофициальное разъяснение нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения, связанные с выборами, только в отношении конкретных субъектов или применительно к конкретной ситуации», - добавили в ЦИК.

    В целях обеспечения прав граждан на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении предстоящих выборов аппаратом ЦИК разработан комплекс информационно-разъяснительных материалов (видео-, аудиоролики, плакаты, методические и другие материалы) в качестве действенных инструменты неофициального разъяснения.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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