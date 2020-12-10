В ЦИК напомнили об ответственности за нарушение правил предвыборной агитации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии РК объявили сроки начала и завершения предвыборной агитации политических партий на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, а также разъяснили правила агитации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно календарному плану мероприятий по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, предвыборная агитация началась 10 декабря в 18:00 и продлится до 00:00 часов 9 января 2021 года», - сказала член Центризбиркома Анастасия Щегорцова, выступая на заседании ЦИК.

Спикер пояснила, что предвыборная агитация - это деятельность, имеющая целью побудить избирателей принять участие в голосовании за или против той или иной политической партии. Государство гарантирует гражданам, общественным объединениям право беспрепятственной предвыборной агитации за или против той или иной политической партии.

Не допускается проведение предвыборной агитации, распространение любых агитационных предвыборных материалов: 1) государственным органам, органам местного самоуправления, а также их должностным лицам при исполнении служебных обязанностей; 2) военнослужащим Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, работникам органов национальной безопасности, правоохранительных органов и судьям; 3) членам избирательных комиссий; 4) религиозным объединениям; 5) иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам (в том числе иностранным СМИ) и международным организациям.

Предвыборная агитация осуществляется: 1) через средства массовой информации; 2) путем проведения публичных предвыборных мероприятий, а также личных встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями; 3) путем выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов.

В ходе заседания также был затронут вопрос агитации через СМИ.

В частности, было отмечено, что государством гарантируются равные условия доступа к средствам массовой информации для проведения предвыборной агитации.

Для размещения агитационных материалов СМИ должны быть опубликованы и представлены в ЦИК сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади. В настоящее время в ЦИК поступило 216 информационных сообщений от СМИ, все сообщения размещены на интернет-ресурсе Центризбиркома.

Публикация агитационных материалов в республиканских и региональных СМИ, не представивших свои ценовые предложения, запрещена. Нарушение данной нормы согласно пункту 5 статьи 112 КоАП РК влечет административный штраф в размере от 30 до 50 МРП.

Редакции средств массовой информации, опубликовавшие и представившие в ЦИК вышеуказанные сведения, на договорной основе предоставляют эфирное время, печатную площадь политическим партиям, выдвинувшим партийные списки кандидатов в депутаты Мажилиса. Основанием предоставления печатной площади или эфира на договорной основе являются копия решения Центральной избирательной комиссии о регистрации партийного списка и письменное заявление, подписанное уполномоченным лицом, на имя руководителя средства массовой информации, осуществляющего выпуск (выход в эфир).

«Условия договора не должны создавать преимуществ какой-либо политической партии, а согласие на выделение эфирного времени, печатной площади, данное одной политической партии является согласием на выделение эфирного времени, печатной площади другим партиям. В период предвыборной агитации тираж периодического печатного издания, связанного с предвыборной агитацией, должен быть одинаковым для всех партий. Запрещается прерывать и комментировать выступления политических партий на телевидении и по радио сразу после выступления, а также в печатных изданиях в том же номере», - проинформировала Анастасия Щегорцова.

По данным ЦИК, с момента начала предвыборной агитации вся информация, пропагандирующая цели и задачи политической партии, выдвинувшей партийный список, за исключением новостных и аналитических программ, должна быть оплачена из избирательного фонда партии.

Политические партии при предоставлении агитационных материалов в средства массовой информации должны обеспечить их соответствие требованиям Конституции и национального выборного законодательства.

В соответствии с подпунктом 4) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации» интернет-ресурсы также являются средствами массовой информации, то есть на них распространяются все положения закона о выборах, а, следовательно, мониторинг размещения агитационных материалов на интернет-ресурсах будет осуществляться по аналогии с традиционными СМИ.

К интернет-ресурсам в случае нарушения порядка проведения предвыборной агитации, например, в «день тишины», могут быть приняты соответствующие меры.

В ЦИК пояснили, как правильно проводить агитацию - путем проведения публичных предвыборных мероприятий, а также личных встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями.

«В период агитации допускаются организация и проведение политическими партиями и кандидатами митингов, шествий, демонстраций и иных предвыборных мероприятий. В соответствии с законодательством подобные мероприятия за 10 дней до их проведения должны быть согласованы с местными исполнительными органами. Избирательные комиссии совместно с местными исполнительными органами и органами местного самоуправления составляют график встреч кандидатов с избирателями в выделенном помещении и публикуют его в средствах массовой информации», - пояснила Анастасия Щегорцова.

По ее словам, при проведении публичных предвыборных мероприятий важно помнить, что допускается бесплатная раздача печатных, в том числе иллюстративных, материалов, а также значков, флагов, флажков, специально изготовленных для избирательной кампании.

Всё остальное - предоставлением избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, каких-либо услуг, ценных бумаг, а также проведение лотерей, благотворительных акций, выплата денег либо обещание предоставления таковых - признается ненадлежащей предвыборной агитацией, проведение которой запрещается.

Агитация - путем выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов.

Все агитационные печатные материалы должны содержать следующие сведения: об организации, выпустившей данные материалы, месте их печатания, тираже, лицах, сделавших заказ, а также из каких средств оплачено.

Запрещается изготовление агитационных печатных материалов за пределами территории Республики Казахстан, распространение анонимных агитационных материалов.

Местные исполнительные органы совместно с соответствующими избирательными комиссиями определяют места для размещения агитационных печатных материалов для всех кандидатов и оснащают их стендами, щитами, тумбами. Агитационные печатные материалы размещаются на условиях, обеспечивающих равные права для всех политических партий. Политические партии вправе вывешивать агитационные печатные материалы в иных местах с разрешения собственника соответствующего объекта.

«Запрещается вывешивание агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях и сооружениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещении для голосования.

Все физические и юридические лица, оказывающие услуги политической партии, связанные с проведением предвыборной агитации, должны иметь от них письменное согласие на принятие услуги. Лица, не имеющие письменного согласия, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан», - напомнила Анастасия Щегорцова.

Опросы общественного мнения.

В соответствии с требованиями норм Конституционного закона «О выборах в РК» опрос общественного мнения вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством РК, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде ЦИК с приложением копий соответствующих документов. В уведомлении, направляемом в ЦИК, указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа.

«При опубликовании результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, средства массовой информации обязаны указывать юридическое лицо, проводившее опрос, лиц, заказавших опрос и оплативших его, время проведения опроса, метод сбора информации, точную формулировку вопроса, число опрошенных и коэффициент погрешности результатов опроса», - уточнила Анастасия Щегорцова.

Было отмечено, что запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосований в поддержку кандидатов либо политических партий в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования распространяется теперь и на сеть интернет.

Лица, проводящие опросы, не должны использовать интернет-ресурсы, социальные сети и мессенджеры для опубликования результатов в запрещенный для этого период. Эта норма предусмотрена для того, чтобы не допускать манипулирования общественным мнением, в частности, путем создания и распространения фейковых сообщений в сети интернет.

Было сообщено, что на сегодняшний день у 7-ми юридических лиц, представивших уведомления в Центризбирком, о проведении опроса общественного мнения, документы соответствуют нормам, установленным выборным законодательством.

В день выборов и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещается. За нарушение сроков, порядка и условий предвыборной агитации предусмотрена правовая ответственность, а в отношении политических партий - вплоть до отмены регистрации партийных списков.

Анастасия Щегорцова также добавила, что политические партии, выдвинувшие партийные списки кандидатов в депутаты Мажилиса, вправе участвовать в предвыборных дебатах на телевидении, организуемых Центральной избирательной комиссией.

Фото: www.election.gov.kz