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    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза

    20 Июня 2023, 20:15

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В городе Шопоков Сокулукского района Чуйской области Кыргызстана произошло возгорание на нефтебазе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

    По данным МЧС КР, на месте работают 4 пожарных расчета.

    В ГП «Кыргыз темир жолу» сообщили, что возгорания на объектах (вокзал, железная дорога и т.д.) не зафиксировано.

    По предварительным данным, возгорание вспыхнуло на участке, расположенном возле станции.

    «Предприятие направило пожарный поезд в качестве дополнительных сил и средств для тушения пожара», - отметили в компании.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Кыргызстан Мировые новости Пожар
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