В числе арестованных по январским событиям - 35 членов запрещенных экстремистских движений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров сообщил о задержании 35 членов запрещенных экстремистских движений после январских событий в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«На сегодня среди арестованных - 35 членов запрещенных экстремистских движений. К примеру, в Алматы задержана группа криминально ориентированных членов деструктивного религиозного течения. При задержании у них было обнаружено огнестрельное оружие, готовое к применению», - сказал Ризабек Ожаров на брифинге в СЦК.

По его словам, в ходе беспорядков некоторые из задержанных координировали действия своей группы. При этом одна часть находилась на баррикадах в нижней части города, а другая - на городской площади.

Было отмечено, что подстрекали на массовые беспорядки и активно в них участвовали члены запрещенной экстремистской организации «ДВК/Көше».