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    В числе арестованных по январским событиям - 35 членов запрещенных экстремистских движений

    7 Февраля 2022, 20:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров сообщил о задержании 35 членов запрещенных экстремистских движений после январских событий в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «На сегодня среди арестованных - 35 членов запрещенных экстремистских движений. К примеру, в Алматы задержана группа криминально ориентированных членов деструктивного религиозного течения. При задержании у них было обнаружено огнестрельное оружие, готовое к применению», - сказал Ризабек Ожаров на брифинге в СЦК.

    По его словам, в ходе беспорядков некоторые из задержанных координировали действия своей группы. При этом одна часть находилась на баррикадах в нижней части города, а другая - на городской площади.

    Было отмечено, что подстрекали на массовые беспорядки и активно в них участвовали члены запрещенной экстремистской организации «ДВК/Көше».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматы Генпрокуратура ЧП-2022 Алматинская трагедия
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