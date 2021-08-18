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В четырех городах РК 18 августа ожидаются неблагоприятные метеоусловия
18 Августа 2021 03:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 августа неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Актобе, Нур-Султан, Костанай и Петропавловск. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.
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#Нур-Султан #Актюбинская область #Костанайская область #Северо-Казахстанская область #Экология #Казгидромет
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