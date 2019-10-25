В четырех городах Казахстана прогнозируются неблагоприятные метеоусловия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия 25 октября ожидаются в четырех городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

25 октября в Атырау, Кызылорде, Талдыкоргане и Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).