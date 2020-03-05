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В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

5 Марта 2020 02:25
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В четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какими будут метеорологические условия загрязнения воздуха в городах Казахстана пятого марта, рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Как отмечается, 5 марта 2020 года в городах Нур-Султан, Караганда, Темиртау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха. Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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