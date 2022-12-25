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    В честь великого полководца Бауыржана Момышулы в Вооруженных силах провели челлендж

    25 Декабря 2022, 12:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных силах завершился челлендж, посвященный легендарному полководцу, автору книг о военном искусстве, Герою Советского Союза Бауыржану Момышулы. Его крылатые выражения и цитаты близки и понятны каждому воину: от рядового до генерала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Челлендж, вызвавший широкий отклик у казахстанцев, продолжался в течение двух месяцев. В нем приняли участие военнослужащие срочной службы, по контракту, командиры и генералы всех видов и родов войск. Они читали наизусть крылатые выражения и цитаты военачальника, публиковали видеоролики в социальных сетях, передавая эстафету сослуживцам других гарнизонов.

    Как человек, прошедший испытание Великой Отечественной войной, он обращался к таким важным категориям и темам как мироздание, Родина, истина, предназначение, мораль, патриотизм, воля и отвага. И здесь в полной мере проявился его талант военного стратега, неординарного мыслителя и тонкого психолога.

    Крылатые высказывания, звучавшие из уст военнослужащих, были посвящены не только военной науке, но и народу, и жизни человека в целом: «Любить Родину – это значит любить родителей, братьев и сестер, аул и город, где ты родился!», «Быть рабом своей Родины – не быть рабом чужбины», «В армии должна быть строгая дисциплина, основанная на чувстве глубокого человеческого достоинства», «Воинская доблесть слагается из дисциплины и мужества, умения, здоровья, силы, бодрости», «Полководец бессилен без войск, войска немощны без предводителей».

    24 декабря – день рождения великого казахского полководца. Сегодня во всех уголках нашей страны военнослужащие, ветераны Вооруженных сил, представители военно-патриотического движения «Жас сарбаз» приняли участие в торжественном возложении цветов к памятнику Героя. Его имя носят населенные пункты, улицы и школы. О нем сняты фильмы и написаны книги.

    Военнослужащие казахстанской армии свято чтят память о славном сыне казахского народа. Его труд «Психология войны» является настольной книгой каждого командира в войсках. Жизненный путь Бауыржана Момышулы – пример самоотверженного служения народу.
    Армия Минобороны РК Вооруженные силы
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