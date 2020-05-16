Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    В честь погибшего в авиакатастрофе генерала Кайдарова открыли уголок памяти в Жезказгане

    16 Мая 2020, 01:36

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В музее управления полиции города Жезказгана открыли уголок памяти в честь заслуженного работника МВД СССР, почетного ветерана МВД РК, председателя президиума РОО «Совет генералов» генерал-майора юстиции Рустема Есимхановича Кайдарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Почетное право открытия уголка памяти была предоставлена первому заместителю начальника д епартамента полиции Карагандинской области полковнику полиции Курмангали Исмагулову и председателю первичной организации ветеранов ОВД Аманбеку Мукатаеву.

    «Рустем Есимханович поистине легендарная личность. Он был настоящим профессионалом своего дела, поэтому достиг больших высот, работая на различных руководящих должностях как областного, так и республиканского масштабов. Когда-то он руководил УВД Жезказганского облисполкома и внес неоценимый вклад в общее дело. Под его руководством раскрыто множество тяжких преступлений, а его опыт оперативной работы передавался из поколения в поколения. Поэтому многие его ученики занимали и занимают сейчас ответственные руководящие должности», - отметил полковник полиции Курмангали Исмагулов.

    О Рустеме Кайдарове есть много рассказов, интересных историй. И все, кому посчастливилось работать с ним, знают его как доброго и мудрого человека.

    «Будучи председателем Совета генералов Казахстана, принимал активное участие в разработке закона «Об органах внутренних дел Республики Казахстан», отстаивая интересы сотрудников. Неслучайно уголок памяти открывается именно в этом месте. Мы хотим, чтобы все поколения полиции знали этого уникального человека. Наша цель - никогда не забывать своих почетных ветеранов, коллег», - рассказал Аманбек Мукатаев.

    Рустем Есимханович работал с 1985–1990 гг. начальником УВД Жезказганского облисполкома. На церемонию открытия собрались ветераны органов внутренних дел, соратники, легендарного генерала, все они с гордостью вспоминали проработанные с ним

    годы.

    Напомним, генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров погиб в авиакатастрофе под Алматы 27

    декабря прошлого года.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Память МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    Жительница Туркестанской области украла деньги у бывшего мужа
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге