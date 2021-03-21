Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В честь Наурыза представитель ООН в Казахстане приготовила национальные десерты

    21 Марта 2021, 14:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2009 года Наурыз входит в список нематериального культурного наследия человечества. Это праздник о ценностях мира и культурного разнообразия. Слово «Наурыз» означает новый день и празднуется как начало нового года более чем 300 миллионами человек по всему миру. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ООН в Казахстане.

    Как отметил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем поздравлении: «В прошлом году празднование Наурыза совпало с началом беспрецедентной и разрушительной глобальной пандемии. В этом году дух Наурыза как никогда жизненно необходим. По мере того, как мир собирает силы, чтобы победить COVID-19, Наурыз служит вдохновением для восстановления и реконструкции на более справедливой и прочной основе в гармонии с природой».

    Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаела Фриберг-Стори в честь праздника приготовила казахские национальные десерты, которые она уже научилась готовить в течение пребывания в стране.

    «Это семейный праздник, когда ваши близкие собираются за столом с вкусными блюдами, чтобы отметить начало весны. Не забывая о важности соблюдения режима карантина, мы поддерживаем концепцию семейного праздника в узком кругу. Сегодня мы вместе приготовили самые популярные десерты – жент и хворост. Наурыз – это прежде всего праздник дружбы, когда мы прощаем друг друга и выражаем надежду на лучшее. Пользуясь случаем, в этот прекрасный день желаю всем казахстанцам вечного счастья, благополучия, и светлого будущего!», - отметила Микаела Фриберг-Стори.

    23 февраля 2010 года Генеральная Ассамблея ООН признала 21 марта как Международный день Наурыз. На этом же заседании Генеральная Ассамблея приветствовала решение ЮНЕСКО от 30 сентября 2009 года о включении Наурыза в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

    Ассамблея также предложила заинтересованным государствам-членам, ООН, в частности, ее соответствующим специализированным учреждениям, фондам и программам, и заинтересованным международным и региональным организациям, а также неправительственным организациям принимать участие в мероприятиях, проводимых государствами, в которых отмечается Наурыз.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН Видео Наурыз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Пожизненно лишенного прав водителя пьяным задержали в Кокшетау
    Бойцам «Жасыл ел» увеличили зарплату в Карагандинской области
    Пеликан пытается съесть бутылку: в зоопарке Алматы пояснили видео
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
    Новости партнеров