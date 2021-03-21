В честь Наурыза представитель ООН в Казахстане приготовила национальные десерты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2009 года Наурыз входит в список нематериального культурного наследия человечества. Это праздник о ценностях мира и культурного разнообразия. Слово «Наурыз» означает новый день и празднуется как начало нового года более чем 300 миллионами человек по всему миру. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ООН в Казахстане.

Как отметил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем поздравлении: «В прошлом году празднование Наурыза совпало с началом беспрецедентной и разрушительной глобальной пандемии. В этом году дух Наурыза как никогда жизненно необходим. По мере того, как мир собирает силы, чтобы победить COVID-19, Наурыз служит вдохновением для восстановления и реконструкции на более справедливой и прочной основе в гармонии с природой».

Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаела Фриберг-Стори в честь праздника приготовила казахские национальные десерты, которые она уже научилась готовить в течение пребывания в стране.

«Это семейный праздник, когда ваши близкие собираются за столом с вкусными блюдами, чтобы отметить начало весны. Не забывая о важности соблюдения режима карантина, мы поддерживаем концепцию семейного праздника в узком кругу. Сегодня мы вместе приготовили самые популярные десерты – жент и хворост. Наурыз – это прежде всего праздник дружбы, когда мы прощаем друг друга и выражаем надежду на лучшее. Пользуясь случаем, в этот прекрасный день желаю всем казахстанцам вечного счастья, благополучия, и светлого будущего!», - отметила Микаела Фриберг-Стори.

23 февраля 2010 года Генеральная Ассамблея ООН признала 21 марта как Международный день Наурыз. На этом же заседании Генеральная Ассамблея приветствовала решение ЮНЕСКО от 30 сентября 2009 года о включении Наурыза в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Ассамблея также предложила заинтересованным государствам-членам, ООН, в частности, ее соответствующим специализированным учреждениям, фондам и программам, и заинтересованным международным и региональным организациям, а также неправительственным организациям принимать участие в мероприятиях, проводимых государствами, в которых отмечается Наурыз.



