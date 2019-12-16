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    В честь Дня Независимости в Нур-Султане прогремел праздничный фейерверк

    16 Декабря 2019, 21:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным организаторов, салют был организован полностью на спонсорские средства, передает МИА «Казинформ».

    Напомним, жители и гости столицы могли наблюдать за фейерверком с набережной реки Есиль, возле Хан Шатыра, а также на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Пушкина.

    При этом организаторы позаботились о том, чтобы праздничный фейерверк был виден с любой точки города, не огражденной высотными зданиями.

    Как сообщил городской акимат, фейерверк запустили в 21:00 по местному времени. Его высота – 210 метров, длительность – 10 минут. С каждой точки планировалось совершить от 4500 до 5000 выстрелов.

    По данным организаторов, на проведение салюта средства из бюджета не выделяли, он был организован полностью на спонсорские средства.

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    Астана День Независимости
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