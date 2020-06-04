В честь Дня государственных символов в акимате Карагандинской области прошёл онлайн круглый стол

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - За 28 лет государственные символы страны стали неотъемлемой частью имиджа Казахстана. Воспитание уважительного отношения к ним и явилось темой круглого стола «Философия государственных символов Республики Казахстан в истории Великой степи», прошедшего онлайн в акимате Карагандинской области в День государственных символов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В заседании круглого стола приняли участие глава региона Женис Касымбек, автор государственного герба, известный общественный деятель, профессор Евразийского национального университета Жандарбек Малибеков, члены областной комиссии по госсимволам, общественные деятели, учёные, представители молодёжи и др.

Исполнением гимна открылось заседание круглого стола. Аким области поздравил всех участников с праздником и отметил важность государственных символов в жизни каждого казахстанца.

«Поздравляю вас с одним из самых важных для каждого гражданина Казахстана днём - Днём государственных символов! 28 лет назад, 4 июня, на основе государственной идеологии Казахстана были приняты основные атрибуты страны, и на карте мира был определён статус независимого Казахстана. Демонстрируя нашу независимость миру, госсимволы отражают многовековую историю и культуру нашего народа, населявшего Великую степь. В главном законе страны говорится, что каждый гражданин обязан уважать государственные символы Республики Казахстан. Как вместе с молоком матери впитывается любовь к родной земле, так и с семьи начинается воспитание патриотизма. С простых семейных историй, с чтения национальной литературы, с совместных игр», - подчеркнул Женис Касымбек.

Ровно в 11.00 четвёртого июня гимн Республики Казахстан прозвучал во всех регионах Карагандинской области. В акции приняли участие порядка 1 000 организаций и более 10 тысяч человек. Кроме того, во всех городах и районах в этот день проходят сотни мероприятий, посвящённых Дню государственных символов. Такое уважение к основным атрибутам нашей страны должно стать нормой каждого дня, отметил аким области.

Мысль главы области поддержали и гости круглого стола. По мнению Жандарбека Малибекова, молодому поколению необходимо прививать патриотизм, знакомя с историей создания государственных символов.

«Поздравляю всех вас с этим священным днём - Днём государственных символов Республики Казахстан! Как сейчас помню, наш герб был принят 4 июня 1992 года в 17.27. 360 депутатов проголосовали за него. Изначально была критика, но мы всё учли. Основная идея герба - это шаңырак. В древние времена в Улытауском районе и в других знаковых местах нынешнего Казахстана вожди племён оставляли свои отметки. Смысл этих символов - мәңгілік ел, то есть независимость и свобода. Так что Карагандинская область внесла свой вклад в историю создания герба», - сказал Жандарбек Малибеков.

Зиябек Кабулдинов, директор Института истории и этнологии им. Ш. Валиханова, профессор кафедры истории Казахстана, считает, что для пропаганды государственных символов нужно использовать и опробованные международные методы.

«Отрадно, что первая конференция по госсимволике в онлайн-формате проходит в Карагандинской области. Для пропаганды госсимволов нужно использовать и международный опыт, и методы. Например, в Швеции празднуют День флага. Почему бы и нам так не сделать? В Бельгии есть памятник гимну. Почему бы и у нас не практиковать это? И таких примеров очень много», - рассуждает Зиябек Кабулдинов.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что воспитание уважительного отношения к государственным символам - непрерывный процесс. Причём этим процессом должны быть охвачены все категории населения.

В завершение мероприятия благодарственными письмами акима Карагандинской области были отмечены граждане, отличившиеся в общественной жизни региона.