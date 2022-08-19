В честь десятилетия CS:GO в игру добавили праздничную капсулу со стикерами и карту Tucsan во все игровые режимы

В CS:GO вышло обновление, посвященное 10-летию игры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сyber.sports.ru.

В игру добавили капсулу со стикерами, дизайн которых делали в комьюнити. Всего из капсулы может выпасть 60 различных стикеров.

Карта Tuscan появилась во всех режимах игры, в том числе в матчмейкинге. Также в него добавили карты Anubis и Breach. Карты Primetime и Blagai добавили в режим 2 на 2.

Также добавлена праздничная монета в честь 10-летия игры. Ее можно получить, заработав достаточное количество опыта для своего первого игрового дропа за неделю.

Карта Tuscan для CS:GO появилась в Мастерской Steam 8 августа.





Фото: cyber.sports.ru



