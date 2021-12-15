В честь 30-летия Независимости в столице провели автопробег

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный филиал МК «Jas Otan» в преддверии 30-летия Независимости Казахстана организовал автопробег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Колонна из автомобилей стартовала с площадки около спортивного комплекса «Казахстан». Конечная точка маршрута - центральный флаг РК. Праздничный кортеж преодолел дистанцию в 10 км. На каждой из машин был водружён флаг Казахстана.

В акции активное участие приняли волонтеры и представители молодёжных организаций.

Основная цель автопробега – показать сплочённость и единство казахстанского народа, а также воспитать чувство патриотизма у молодежи.



