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    В честь 30-летия Независимости в столице провели автопробег

    15 Декабря 2021, 00:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный филиал МК «Jas Otan» в преддверии 30-летия Независимости Казахстана организовал автопробег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Колонна из автомобилей стартовала с площадки около спортивного комплекса «Казахстан». Конечная точка маршрута - центральный флаг РК. Праздничный кортеж преодолел дистанцию в 10 км. На каждой из машин был водружён флаг Казахстана.

    В акции активное участие приняли волонтеры и представители молодёжных организаций.

    Основная цель автопробега – показать сплочённость и единство казахстанского народа, а также воспитать чувство патриотизма у молодежи.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Нур Отан Видео Молодежь 30 лет Независимости
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