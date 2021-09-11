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    В Чэнду представили дизайн факела Универсиады-2021

    11 Сентября 2021, 15:28

    ЧЭНДУ. КАЗИНФОРМ – Факел летних Всемирных студенческих игр в Чэнду в следующем году дебютировал на международном уровне после того, как был представлен на мероприятии в китайском городе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Факел «Rong Huo», так называется факел Чэнду 2021, был впервые показан мировой аудитории в рамках подготовки к мультиспортивным играм 2022 года. По словам представителей «Чэнду 2021», четыре градиентных цвета - насыщенный красный, ярко-желтый, озерно-голубой и нефритово-зеленый - отражают «устойчивый, умный, энергичный и совместный» дух Игр.

    В дизайне факела также изображена гигантская панда, уроженка Чэнду, а на вершине - листья бамбука.

    «Спасибо за уникальный дизайн Факела Всемирных студенческих игр FISU 2021 года», - сказал исполняющий обязанности президента Международной федерации студенческого спорта Леонц Эдер. Рождение «Ронг Хуо» является идеальным воплощением видения и духа Всемирных студенческих игр FISU 2021 года».

    Выступая в видеообращении, прозвучавшем на мероприятии, Эдер также выразил свою поддержку успешному проведению Игр, запланированных на период с 26 июня по 7 июля.

    Эти даты являются четвертыми по счету после серии переносов, связанных с вирусом COVID-19.

    Олимпийские чемпионы и чемпионы мира, такие как Гао Минь, Чжан Шань и Чэнь Цзин, были среди спортсменов, принявших участие в торжественном мероприятии, где также была представлена форма для факелоносцев.

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    Спорт Универсиада
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