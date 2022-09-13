В чем значимость проведения Съезда лидеров мировых религий - Jibek Joly

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проходит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Представители мировых духовенств соберутся за одним столом. В эфире программы «Новое время» на телеканале Jibek Joly председатель правления Института внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел РК Болат Нургалиев поделился своим мнением о значимости проведения Съезда и важности участия Папы Римского в работе Съезда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для Казахстана значимость визита определяется тем, что подтверждается правильность стратегического выбора нашей страны на проведение проактивной, многовекторной внешней политики, направленной на укрепление мира, взаимопонимание между народами. Востребованность инициативы Казахстана о созыве Съезда лидеров мировых и традиционных религий подтверждается тем фактом, что он проводится регулярно. Для нас очень важно повышать узнаваемость нашей страны. Порядка 1 млн католиков во всем мире внимательно наблюдают за деятельностью Понтифика и многие из них поинтересуются, что за страна Казахстан. Возможно, возникнет желание посетить Казахстан в качестве туриста, повышается вероятность привлечения зарубежных инвестиций», - сказал глава Института внешнеполитических исследований.

В эфире программы Болат Нургалиев поделился мнением о важности участия Папы Римского Франциска в работе Съезда.

«Для 86-летнего Понтифика, конечно, был длительный перелет из Рима до столицы Казахстана. Это большой вызов. Тем не менее, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем, он принял для себя принципиальное решение, что обязательно будет участвовать. Мне кажется, он является особенным человеком. У него другие подходы к позиционированию католической церкви, Ватикана в целом как государства. Те реформы, которые он провел, подтверждают его настроенность на то, чтобы совершенно по-новому выстроить диалог не только со своей католической паствой, но и с другими мировыми религиями. Участие в работе Съезда для него – это возможность встретиться со своими коллегами и обсудить наиболее насущные проблемы, которые заботят и Казахстан, и Понтифика», - отметил спикер.

Особенность нынешнего Съезда также в том, что в нем примут участие Верховный имам аль-Азхара Шейх Мухаммад Ахмад ат-Тайеб, Патриарх Иерусалимский Феофил III, главный Ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный Сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф и другие религиозные лидеры, а также представители ряда международных организаций.

«Если говорить о взаимоотношениях между Ватиканом, Святым Престолом и влиятельной, моральной, политической силой как Ислам, это продолжение той договоренности, которая была достигнута при Понтифике. Установление человеческого братства между христианством и исламом – это крайне важно для того, чтобы мировые религии рассматривали друг друга как соратников за борьбу за мир и процветание. У Понтифика совершенно принципиальное видение того, что, невзирая на государственные границы, все человечество должно придерживаться принципа человеколюбия и ненасильственного подхода к решению всех острых проблем», - добавил спикер.



