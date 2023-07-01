В чем заключаются основные цели Социального кодекса

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Об основных целях новой социальной политики рассказала руководитель управления координации занятости и социальных программ ЗКО Альмира Тулегенова, передает МИА «Казинформ».

По словам А. Тулегеновой, новая социальная политика – важная часть происходящих в стране масштабных преобразований. Социальную сферу можно назвать зеркалом развития государства. В этом контексте большой опыт имеют европейские государства. Как известно, в 1964 году Евросоюз принял Кодекс социального обеспечения, устанавливающий основные стандарты в данной сфере. За прошедшие годы лишь 21 государство – член Союза адаптировало свои законы к установленным кодексом нормам, в остальных же странах-участницах этот процесс продолжается и по сей день. Поэтому Социальный кодекс Казахстана можно назвать первым на пространстве СНГ цельным социальным документом, который внедряется в практику.

Кодекс охватывает весь жизненный цикл человека:

· при рождении: государственную поддержку семей, имеющих детей до 18 лет;

· по достижении трудоспособного возраста: государственные меры по созданию безопасных условий труда, содействие занятости, обязательного страхования от социальных рисков и оказание государственной поддержки при потере работы;

· при наступлении трудных жизненных ситуаций: оказание государственной адресной социальной помощи;

· в пожилом возрасте: пенсионное обеспечение граждан с учетом условий и особенностей их труда.

Социальный кодекс – это новая социальная политика нового Казахстана.

Кроме того, во исполнение поручения Главы государства, с 1 июля текущего года размер выплат, производимых из бюджета и ГФСС, будет повышен на 14,5%. Учитывая повышение размеров пособия в начале года на 8,5%, в совокупности размер выплат в годовом выражении увеличится на 23%.

Что касается специальных социальных услуг, предоставляемых для данной категории граждан, то сегодня 43% граждан с инвалидностью проживают на селе. Их обслуживают социальные работники местных акиматов, а вот специализированные социальные услуги для них по-прежнему остаются недоступными. Поэтому в кодексе предусмотрена полная трансформация системы социального обслуживания.

Основная цель – повышение доступности специальных социальных услуг для граждан с инвалидностью путем привлечения неправительственных организаций, частного сектора и членов их семей.

К обслуживанию лиц с инвалидностью будут максимально привлекаться члены их семей. При этом они будут оформляться в качестве индивидуальных помощников. Труд их будет оплачиваться, из этих доходов будут осуществляться пенсионные взносы и социальные отчисления. Таким образом, незанятые члены семей будут обеспечены работой в период трудоспособного возраста и социально защищены при наступлении возможных социальных рисков. На сегодня услуги индивидуального помощника у нас получают 823 лица с инвалидностью первой группы.

Одним из основных направлений в Социальном кодексе является вопрос трудоустройства лиц с инвалидностью.

Трудоустройство лиц с инвалидностью осуществляется в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, а также квотированию рабочих мест для лиц с инвалидностью и созданию специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью.

На сегодня в центры занятости обратилось 796 лиц с инвалидностью. Из них привлечены к активным мерам занятости 588 человек, в том числе 72 человека привлечены на постоянные рабочие места, 182 человека - на оплачиваемые общественные работы, 5 человек - на социальные рабочие места, 3 человека - на молодежную практику, 7 человек привлечены по проекту «Серебряный возраст», 1 человек - по проекту «Первое рабочее место», 293 человека - по проекту «Бастау Бизнес»и 54 человека получили грант.

В соответствии с Законом РК «О занятости населения» и приказом министра здравоохранения и социального развития РК от 13 июня 2016 года № 498 «Об утверждении Правил квотирования рабочих мест для инвалидов», осуществляется квотирование рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Квота на рабочие места для лиц с инвалидностью устанавливается в размере до 2-4% от числа рабочих мест, за исключением тяжелых работ, работ с вредными, опасными условиями труда в городах и районах.

На 1 июня 2023 годав рамках квотирования рабочих мест для лиц с инвалидностью по области установлена квота 88 лицам с инвалидностью и по квоте за отчетный период трудоустроены 11 лиц с инвалидностью.

В Управление координации занятости и социальных программ также сообщили, что местными исполнительными органами проводится постоянная работа по поддержке лиц с инвалидностью.

На сегодня из средств местного бюджета оказана социальная помощь лицам с инвалидностью, пострадавшим от воздействий полигонов Капустин Яр и Азгир с прилегающих 6 районов, получающим аппарат гемодиализа, лицам с инвалидностью второй группы по зрению и по сахарному диабету на проезд в общественном транспорте, детям с инвалидностью на лечение, ежемесячная социальная помощь для возмещения затрат детей с инвалидностью обучающимся на дому на общую сумму 279,1 млн тенге 6 237 лицам с инвалидностью.

КоДню Конституции Республики Казахстан предусмотрено оказание единовременной социальной помощи детям с инвалидностью до 18 лет в размере 20,0 тысяч тенге.

В том числе лицам с инвалидностью (пострадавшим от воздействий полигонов Капустин Яр и Азгирс прилегающих 6районов (Акжайкский (н.п.: Алмалы, Аксуат, Базаршолан, Базартобе, Сарытогай, Тайпак), Бокейординский, Жангалинский, Жанибекский, Казталовский, Каратобинский)в размере лицам с инвалидностью 1 группы, детям с инвалидностью до 18 лет и инвалиды с детства по 2 МРП, лицам с инвалидностью 2 группы - 1,5 МРП, лицам с инвалидностью 3 группы – 1 МРП, ежемесячно ) 3 437 человек на сумму 87,0 млн тенге;

- получающим аппарат гемодиализа 68 лицам с инвалидностью 1 группы (в размере 50 МРП, единовременно) на сумму 11,7 млн тенге;

- на проезд в общественном транспорте лицам с инвалидностью 2 группы по зрению и по сахарному диабету - 139человек на сумму 2,3 млн тенге (в размере 1 МРП, ежемесячно);

- детям с инвалидностью на лечение - 1 644 человека на сумму 85,1 млн тенге (15 МРП, единовременно);

Вместе с тем оказывается ежемесячная социальная помощь для возмещения затрат детей с инвалидностью обучающимся на дому (ежемесячно на период учебного года в районах - 3 МРП, в г.Уральск - 5 МРП) 421 семье (в них 427 детей) на сумму 29,8 млн тенге.

Ко Дню Конституции Республики Казахстан предусмотрено оказание единовременной социальной помощи (в размере 20,0 тысяч тенге) 2 965 детям с инвалидностью до 18 лет на сумму 59,3 млн тенге.

Доступность объектов социальной и транспортной инфраструктуры одно из главных направлений социальной политики государства.

На сегодня по области проведена паспортизация 1737 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Из них 1133 объектов подлежат адаптации, на сегодня адаптировано 1133 объектов. Доля адаптированных объектов от всех паспортизированных объектов социальной и транспортной инфраструктуры составляет 100, 0%. Из них в Интерактивную карту занесено 1737 объктов.

Согласно Дорожной карты по исполнению Предвыборной программы партии «AMANAT» на 2023-2027 годы «Халықпен бірге!» планируется проведение адаптации ранее частично адаптированных объектов социальной и транспортной инфраструктуры по 4 категориям лиц с инвалидностью (кресло-колясочники, инвалиды по зрению и слуху, опорники).

В рамках реализации партийного проекта «Кедергісіз келешек», запланирована полная адаптация 259 объектов социальной инфраструктуры для людей с особыми потребностями по 4 категориям, на сегодня адаптировано 102 объектов.

Всего количество доступных объектов для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата 834, частично доступных объектов 836, всего количество доступных объектов для предвигающихся на кресло-колясках 831, частично 899, для людей с нарушением слуха 897, частично 807, с нарушением зрения 845, частично 884.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в Казахстане вступил в силу новый Социальный кодекс.