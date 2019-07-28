В чем уникальность Олимпиады в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Через год, на Олимпийских играх в Токио болельщики всего мира увидят не только выступления лучших спортсменов, но также увидят празднование олимпийских ценностей, дружбу и взаимное уважение, и именно эти игры продемонстрируют влияние Олимпиады на устойчивое сообщество. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Международныйолимпийский комитет со старта обратного отсчета времени до Игр рассмотрел некоторые из самых инновационныхинициатив в области устойчивости Токио-2020.

От мобильных телефонов – к олимпийским медалям

Послеобщенациональной кампании по сбору частей мобильных телефонов Олимпийскиемедали Токио-2020 будут изготовлены из переработанных драгоценных металлов,собранных с мобильных телефонов и других электронных устройств, пожертвованныхобщественностью. Муниципальными властями было собрано более 78 985 тонниспользованных мобильных телефонов и других устройств, а в общей сложности 6,21миллиона использованных мобильных телефонов были переданы населению. Это дало32 кг золота, 3500 кг серебра и 2200 кг бронзы, необходимых для производствавсех 5000 Олимпийских медалей Токио 2020 года.

От пластиковых бутылок из-под шампуня – колимпийским подиумам

В рамках совместной инициативы WorldwideOlympic Partner P&G и Tokyo 2020 подиумы для церемоний награждения наОлимпийских играх Tokyo 2020 будут сделаны из пластика, например, бутылок сшампунем, переданных публикой и собранных в океанах. После Игр подиумы будутиспользоваться в образовательных целях, а также перерабатываться обратно вупаковку для продуктов P&G.

От пластиковых бутылок – к олимпийскимуниформам

Форма олимпийскихфакелоносцев Токио 2020 будет частично изготовлена ​​из переработанныхпластиковых бутылок, собранных Всемирным олимпийским партнером Coca Cola. Всостав формы для персонала Токио-2020 и униформ волонтеров также войдутэкологически чистые материалы, в том числе переработанный полиэстер иматериалы, полученные из растений. Специальный процесс окрашивания, которыйтребует минимального количества воды, будет использоваться для производства обуви.

От домов – к олимпийскому факелу

Олимпийский факел былизготовлен с использованием алюминиевых отходов временного жилья, которое былопостроено после Великого восточно-японского землетрясения. Материалы, которыекогда-то использовались, чтобы помочь восстановить жизни, теперь будутиспользоваться, чтобы распространять послание надежды и выздоровления.

От олимпийской деревни – к парковым скамейкам

Площадь Олимпийскойдеревни Токио-2020 будет построена из древесины, получаемой из экологически чистыхисточников, пожертвованных местными властями по всей Японии. После Игрдревесина будет возвращена для повторного использования, например, в качествеобщественных скамей или в составе общественных зданий. Целью этой инициативыявляется создание долгосрочного, устойчивого олимпийского наследия, котороебудет распространяться по всей стране.

На пути к нулевым выбросам олимпийскоготранспорта

Олимпийский партнерпо всему миру Toyota предоставит широкий ассортимент автомобилей с нулевымуровнем выбросов, включая электромобили на топливных элементах для Олимпийскихигр в Токио-2020, в соответствии с целями Японии по сокращению выбросовуглерода. Возобновляемая энергия всердце Игр

Токио-2020 продвигаетэнергоэффективность и возобновляемую энергию с целью проведения Игр снейтральным уровнем выбросов углерода. Электричество, используемое во времяОлимпийских игр, будет поставляться из возобновляемых источников, таких каксолнечная энергия, биомасса и гидроэнергия.

Олимпийские игры для здорового климата

В декабре 2018 годаТокио-2020 был одним из первых участников программы ООН «Спорт для климата».Эта структура, созданная и возглавляемая МОК, призывает спортивный мирсовместно разработать программу действий в области климата. В этих рамкахТокио-2020 планирует поощрять участие общественности в инициативах посокращению и поглощению CO2, таких как покрытие стен зданий растениями дляпредотвращения чрезмерного использования кондиционера или повторногоиспользования масла, используемого для приготовления японской темпуры, вкачестве замены автомобильного топлива.

«Мы надеемся, что подход, который мы применяем к этим Олимпийским играм,например, повторное использование древесины для создания скамеек дляобщественных объектов, а также мысль «Давайте не будем тратить, а будемповторно использовать» останутся в умах людей как хорошая память об этихОлимпийских играх и будет передана следующему поколению», - сказал старшийдиректор Токио-2020 по устойчивому развитию Юки Арата. «Олимпиада - это большоесобытие, которое привлекает как большую аудиторию, так и спортсменов. Мысчитаем, что это огромная возможность для решения проблемы устойчивости. Мыхотим решить проблему изменения климата и, следовательно, надлежащим образомуправлять ресурсами на протяжении всей Олимпиады. Привлекая широкуюобщественность, мы надеемся, что сможем повысить осведомленность об этихпроблемах устойчивости даже после Олимпиады, и что эти усилия будут продолженыи станут наследием в будущем», – отметил Юки Арата.