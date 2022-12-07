В чем секрет политического долголетия Даниала Ахметова

Даниал Ахметов – один из деятелей казахстанской политической арены, человек с колоссальным опытом, который знает все и вся на нашем политическом олимпе.

Карьеру он начинал еще в 1981 году и спустя 40 лет не только не сошел со сцены, но и продолжает руководить, в последние 8 лет – Восточным Казахстаном, большим промышленным регионом.

Секрет такого политического долголетия прост: Ахметов оказался эффективным хозяйственником. Результаты его работы устраивают и Президента, и жителей региона. В области с населением свыше миллиона человек, найдутся и недовольные, но объективно Восточный Казахстан все эти годы растет по множеству показателей.

Даниалу Ахметову в дополнение к промышленному потенциалу – а Восточный Казахстан флагман отечественной горной металлургии – удалось и сохранить, и приумножить аграрный потенциал ВКО, особенно в животноводстве. Власти региона активно строят молочные фермы, завозят породистых буренок и роботов-дояров; бренды «Эмиль», «Восток-Молоко» на слуху не только в области, но и во всем Казахстане.

В 2020 году аким начал программу развития строительства «Одноэтажный Восток», когда за счет госсредств подводят коммуникации к районам частной застройки. Ежегодно частные инвесторы сдают сотни домов и миллионы квадратных метров. В 2021 году предприниматели построили в Восточном Казахстане жилья на 16 миллиардов тенге, многодетные семьи и не только получают просторные дома.

Регион лидирует по объемам субсидий для малого и среднего бизнеса, поэтому число предпринимателей там год от года растет, например, за 9 месяцев 2022 года число субъектов МСБ выросло больше, чем вдвое по сравнению с таким же периодом 2021 года. Даже в самые суровые коронакризисные месяцы по распоряжению акима малый бизнес старались не трогать и всячески оберегали, поэтому после пандемийного 2020 года почти все вернулись в строй без потерь.

Проект из ВКО, который вышел на международный уровень – популяризация археологических сокровищ Алтая и выставка сакского золота и других артефактов в Великобритании – одна из пяти лучших выставок 2021 года во всем мире, по признанию журнала Apollo.

Даниал Ахметов, как видно, может выгодно преподнести успехи и достижения региона – не только на республиканском, но и на международном уровне. Это надо признать и это нельзя поставить ему в упрек: потому что достижения действительно есть и работа в области не прерывается ни на минуту.



