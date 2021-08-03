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    В чем преимущество информационной системы Е-Qurylys

    3 Августа 2021, 13:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для обеспечения прозрачности строительства все данные по объектам, которые возводятся по госзаказу, включая стройматериалы и график работ, будут отслеживаться через единую информационную систему Е-Qurylys. Об этом рассказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Много вопросов возникает по непрозрачности хода строительства. Люди не видят, какие строительные материалы применяются, их стоимость. В настоящее время весь ход строительства отображается в журналах. Они заполняются вручную. Для обеспечения прозрачности строительства, все данные по объектам, которые возводятся по госзаказу (включая стройматериалы и график работ), начиная со следующего года будут отслеживаться через единую информационную систему Е-Qurylys. Все оплаты, в свою очередь, будут проводиться на основе занесенной в данную систему информации через Blockchain-платформу. В результате, каждый потраченный из бюджета тенге станет максимально прозрачным», - отметил первый вице-министр.

    Работа по оцифровке строительного процесса на государственных объектах уже начата (со всеми журналами скрытых работ и актами выполненных). Со следующего года процесс будет полностью автоматизирован.

    «Применяемые материалы на строительном объекте и их качественные характеристики и происхождение будет отслеживаться посредством этой системы, и тем самым будет обеспечено максимальное использование отчетного производства», - заключил Каирбек Ускенбаев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Строительство Цифровой Казахстан
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