В Чехии ввели обязательное ношение респираторов в общественных местах

ПРАГА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Чехии ввело в республике обязанность с понедельника носить в общественных местах респираторы с повышенной степенью защиты от коронавируса. Об этом сообщило в пятницу Чешское телевидение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Меру ввели из-за ускоряющегося распространения в стране британского штамма коронавируса. Обычные медицинские маски, согласно ведомству, уже не годятся в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в республике.

Ношение респираторов, в частности, станет обязательным в магазинах и общественном транспорте. К нарушителям могут применяться меры административного воздействия.

В Чехии с 5 октября восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал с 12 марта по 17 мая 2020 года. На этот раз он введен до 28 февраля. В стране открыты лишь аптеки и магазины, обеспечивающие первоочередные потребности населения. Ресторанам и кафе разрешено осуществлять продажу блюд и напитков исключительно навынос через специально оборудованное окно выдачи.

В республике действуют и другие жесткие ограничения, направленные на сокращение социальных контактов, включая запрет на свободное передвижение граждан по ночам. С 30 января въезд иностранцев на чешскую территорию разрешен только в случаях крайней необходимости.



