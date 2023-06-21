Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    В Центре ядерной медицины начали производить новое лекарство для борьбы с онкологией

    21 Июня 2023, 10:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центре ядерной медицины наладили собственное производство радиофармацевтического лекарственного препарата – 11С-метионин (углерод-метионин). Об этом сообщил управляющий делами Президента РК Айбек Дадебаев на своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

    «С момента ввода в эксплуатацию Центра ядерной медицины налажено собственное производство уже третьего по счету радиофармацевтического лекарственного препарата – 11С-метионин (углерод-метионин). Для нашей больницы это высокий показатель, если учесть, что обычно в мировой практике, по данным врачей, в год осваивается собственное производство одного – максимум, двух видов препаратов», - написал Айбек Дадебаев.

    С декабря прошлого года Центр стал сам производить универсальный радиофармпрепарат, который распознает 50-60% всех злокачественных опухолей. В марте этого года начал выпускать специфический препарат, используемый в диагностике всех видов костных метастазов, а также злокачественных образований костей.

    «Проведение томографии (ПЭТ/КТ) с использованием 11С-метионина остается наиболее точным из неинвазивных методов ранней диагностики и признан «золотым стандартом» в определении границ (объема) опухолей головного мозга.

    Тем самым, возможности Центра ядерной медицины БМЦ расширяются. Стоит отметить, что на сегодняшний день в Центре ядерной медицины диагностику и оценку эффективности лечения прошли около 4000 человек со всех регионов страны. Свыше 95% пациентов - в рамках ГОБМП.

    Я хочу поздравить наших физиков, химиков, инженеров, радиофармацевтов, врачей, медицинских сестер и санитарок Центра ядерной медицины с успешным запуском производства нового препарата и пожелать успехов в работе по развитию отечественной ядерной медицины», - заключил Айбек Дадебаев.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Здравоохранение УДП Фармацевтика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Научно-исследовательский институт радиологии откроют в Казахстане
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Янко
    Правила оказания травматологической помощи могут изменить в Казахстане
    Дефицит детских нейрохирургических коек объяснила глава Минздрава РК
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT