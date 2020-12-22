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    В Центре непартийного наблюдения за выборами  прошла встреча  с представителями партии «Ауыл»

    22 Декабря 2020, 12:10

    НУР.СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Центре непартийного наблюдения за выборами, инициированного Гражданским альянсом Казахстана, состоялась встреча с представителями Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», в ходе которой обсуждались вопросы по наблюдению за выборами депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, которые пройдут 10 января 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как Центр непартийного наблюдения, заинтересованы в том, чтобы выборы прошли на должном уровне в соответствии с Конституционным законом «О выборах». Какие бы наблюдатели не пребывали в страну, какую бы оценку не давали, самая главная оценка – выбор народа. Мы представляем гражданское общество, а это, прежде всего, народ», - выступила на встрече руководитель центра, президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева.

    По ее словам, если наблюдатели от каждой партии заинтересованы в том, чтобы нарушения не фиксировались, задача непартийных наблюдателей заключается в беспристрастности.

    «Наши наблюдатели не заинтересованы в том, чтобы какая-то партия опережала другую. Победу должен одержать лучший. Надеемся, что выборы пройдут открыто и честно», - сказала она.

    Первый заместитель председателя Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков заверил, что они также заинтересованы в том, чтобы предстоящие выборы прошли в атмосфере справедливости.

    «Мы с удовольствием приняли приглашение Центра непартийного наблюдения за выборами, образованного Гражданским альянсом Казахстана. Как партия, тоже заинтересованы в том, чтобы предстоящие выборы прошли в атмосфере справедливости, честности и в строгом соответствии с законодательством РК. Готовы тесно сотрудничать, чтобы обеспечить соблюдение законодательства», - обратился к непартийным наблюдателям Толеутай Рахимбеков.

    Бану Нургазиева сказала, что Центр непартийного наблюдения за выборами готов обучать наблюдателей, помогать по возникающим вопросам.

    «Все заинтересованы в том, чтобы нарушения не фиксировались. Один из глобальных принципов непартийного наблюдения – взаимодействие со всеми участниками избирательного процесса. Мы открыты, если есть вопросы, готовы отвечать на них, обучать наблюдателей. Открытость, прозрачность – главный принцип того, что будет происходить на выборах», - подчеркнула президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева.

    Толеутай Рахимбеков отметил, что это хорошая возможность для наблюдателей получить новые знания.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Выборы-2021
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