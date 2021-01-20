Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В центре Мадрида произошел взрыв

    20 Января 2021, 21:18

    БРЮССЕЛЬ - МАДРИД. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в здании в центре испанской столицы - Мадрида, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на испанские СМИ.

    Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Алмейда сделал предварительное заявление и указал, что вероятные причины инцидента указывают на взрыв бытового газа.

    Взрыв произошел в 15 часов по местному времени в здании в центре Мадрида. Сообщается о разрушении четырех верхних этажей здания, который является местным отелем.

    Бригады скорой помощи оказывают помощь раненым на улице. К месту происшествия, оцепленному полицией, прибыли девять бригад пожарной охраны Мадрида.

    Фото: Reuters/Susana Vera

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Происшествия Испания
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    Причину пожара под Астаной установит комиссия
    Ветер сорвал крыши школы и котельной в Павлодарской области
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге