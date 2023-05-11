В центре левого берега Астаны горит строящийся жилой комплекс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В центре левого берега горит строящийся жилой комплекс компании ORDA INVEST, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Строящееся здание расположено по улице Акмешит напротив ТРЦ Abu Dhabi Plaza. На место происшествия уже приехали пожарные. Они приступили к тушению пожара на объекте.

Так, по информации столичного ДЧС, в 15: 01 часов пожарные подразделения выехали на поступившее сообщение о том, что виден черный дым с новостройки на пересечении улиц Акмешит-Сыганак.

По прибытию установлено, что на территории новостроящегося жилого комплекса горит битум и предварительно наружная обшивка. Силами пожарных пожар локализован в 15:17 часов. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара задействовано 29 сотрудников ДЧС Астаны и 6 единиц техники.



























