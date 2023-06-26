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    В центре Алматы отключили электричество

    26 Июня 2023, 15:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В центре Алматы на нескольких улицах произошло аварийное отключение электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В компании «Алатау Жарық Компаниясы» сообщили, что электричество отключили 26 июня около 14:20. Причина выясняется.

    «Отключения произошли в Медеуском районе на улицах Богенбай батыра, Калдаякова, Гоголя, Кунаева. Бригада работает, причина выясняется. Ожидаемое время включения: два часа», - проинформировали в АЖК.

    Оставшиеся без электроэнергии районы можно посмотреть на карте.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Энергетика Алматы Происшествия
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