«В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, будут ли снесены ветхие дома в центральной части города и выгодно ли это для частных инвесторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе прямого эфира на телеканале «Алматы» у акима жители Бостандыкского района спросили, когда будет снесен их ветхий дом 1953 года постройки.

«Вопрос стал двоякий. Приняли программу реновация ветхого жилья. Одни «за», другие «против». Те, которые живут в доме в плохом состоянии, говорят давайте, а другие не согласны. Но в любом случае, если жители не будут 100% согласны, никто не будет сносить дом», - ответил аким.

Он добавил, что выкупом домов и строительством на месте новых занимается частный инвестор.

«Частный инвестор чтобы зайти, должен выкупить эти дома, взамен жителям предоставить новое жилье, они должны возместить все свои затраты и заработать. Они ведь бизнесмены. Здесь у инвестора стоит вопрос: какие дома на месте ветхих будут построены, этажность, плотность. Здесь он сталкивается с новыми правилами застройки, которые были приняты в мае этого года.

Сейчас в центральной части не выгодно строить дома. Если инвестор займется сносом старых домов, то он уже не построит высотный дом… Он прекрасно понимает, что сейчас по старому центру правила такие. Исторический облик сохраняешь, этажность тоже, если ты снес 2-3 этажа, то надо построить также 2-3 этажа. Эти все квартиры надо выдать старым жильцам или выкупить у них. Но там уже 5-10-20 этажей точно не будет. Сколько есть, столько будет… Сложно сказать, когда ваш дом будет снесен», - ответил аким.

Б. Сагинтаев добавил, что сейчас по программе реновации жилья сносят дома в Турксибском и Жетысуском районах.