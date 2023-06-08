Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.16 eur/kzt 486.31

    rub/kzt 5.35 cny/kzt 62.89
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    В Центральной Азии установилось новое сотрудничество - премьер Узбекистана

    8 Июня 2023, 14:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние годы в Центральной Азии сложилось совершенно другое и новое сотрудничество. Об этом заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, выступая на Международном форуме Астана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас мы сталкиваемся с такими вызовами, как изменение климата, нехватка воды и природных ресурсов, социально-экономические последствия пандемии и энергетический кризис. Эти факторы представляют серьезную угрозу для устойчивого развития. Данные вопросы также являются препятствием для развития мировой экономики, которая находится в сложной ситуации. Также отмечается изменение ранее действующих маршрутов перевозки товаров. На этом этапе нам важно работать вместе и налаживать конструктивный диалог. При этом хочу отметить страны Центральной Азии как яркий пример партнерства», - сказал Абдулла Арипов.

    По словам премьер-министра Узбекистана, системные политические решения, предложенные главами государств Центральной Азии, способствуют своевременному решению существующих сегодня вопросов.

    «За последние годы в Центральной Азии сложилось совершенно другое и новое сотрудничество. Это, в свою очередь, позволит решить самые сложные проблемы в регионе», - отметил он

    Премьер Узбекистана заявил, что товарооборот между странами Центральной Азии вырос в несколько раз и приближается к превышению ранее существовавших показателей.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Центральная Азия Узбекистан Международный форум Астана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 600 тысяч казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года
    Один человек погиб и 14 пострадали в результате взрыва на заводе в Ташкенте
    Узбекистан и Турция выразили готовность помочь при тушении пожара в области Абай
    В 134 раза больше мяса стал экспортировать Казахстан в Узбекистан
    Популярное
    1 Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    2 Пожар в области Абай: включат ли Сергея Архипова в список погибших при исполнении
    3 Секс-притон в арендованной квартире организовала астанчанка
    4 Какие имена самые популярные в Казахстане
    5 Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса