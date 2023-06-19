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    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева

    19 Июня 2023, 13:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Усилия активных женщин стран Центрально-Азиатского региона во благо гендерного равенства – главная миссия нашего диалога. Об этом заявила заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева, выступая на заседании Диалога женщин стран Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы искренне выражаем глубокую признательность правительствам и законодательным органам стран региона за участие в сегодняшнем мероприятии. Как вы знаете, оно посвящено председательству Казахстана в диалоге женщин стран Центральной Азии, где сегодня происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства и женского лидерства и в этом огромная роль диалога, который непрерывно способствует системным изменениям, связанным с расширением прав и возможностей женщин в регионе. В народе говорят: «Близкий сосед - лучше дальнего родственника», поэтому интеграция и усилия активных женщин стран Центрально-Азиатского региона во благо гендерного равенства – главная миссия нашего диалога», - сказала Аида Балаева.

    Она добавила, что этот диалог объединяет самых ярких лидеров женского бизнес-сообщества, академических и научных кругов, неправительственный гражданский сектор.

    «Особое место в этом списке, конечно же, занимают женщины-парламентарии. Учитывая этот потенциал, мы можем совместно решать общие проблемы по улучшению качества жизни наших женщин, наших семей, особенно в условиях глобального и регионального вызовов. В Казахстане в решении этой глобальной задачи большая ответственность возложена на Национальную комиссию по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте. Она создана для решения актуальных и острых общественных проблем», - добавила Аида Балаева.

    Напомним, в Астане в рамках казахстанского председательства проходит первое заседание Диалога женщин стран Центральной Азии, организованное при поддержке ООН.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ООН Права человека Общество Аида Балаева
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