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    В Бурабае тушат пожар на горе «Кокше»

    13 Июля 2023, 21:32

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Возгорание лесной подстилки на горе «Кокше» в Бурабайском районе локализовано, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

    Действует оперативный штаб под руководством акима области.

    13 июля в 16:12 в Бурабайском районе на горе «Кокше» произошло возгорание лесной подстилки. Предварительная площадь загорания составила 0,14 га. В тушении пожара задействованы более 120 человек и техника ДЧС Акмолинской области и ГНПП «Бурабай». Вместе с тем, для тушения загорания привлечен вертолет Казавиаспас с водно-сливным устройством.

    Загорание локализовано в 18 часов 25 минут. На месте развернут оперативный штаб под руководством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Акмолинская область МЧС Пожар
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