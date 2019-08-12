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    В будущем триатлон-парке Караганды появится Аллея олимпийской славы

    12 Августа 2019, 14:50

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде активными темпами идёт строительство триатлон-парка. Спортивный объект будет расположен между «Голубыми прудами» и Юго-Востоком. Он строится на частные инвестиции по программе «Рухани жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Помимозон для занятия спортом, в триатлон-парке появится и Аллея олимпийской славы.Она будет посвящена спортсменам, прославившим область и Казахстан на мировойарене.

    Карагандинцысмогут поучаствовать в выборе дизайна оформления аллеи. В социальных сетяхэскизы выставят на народное голосование.

    АкимКарагандинской области Ерлан Кошанов побывал на строительной площадке иознакомился с ходом работ.

    «Всеработы идут по графику. На начальном этапе будут открыты первая дистанция ипарковочная зона на 150 автомобилей. Эту часть завершим к концу августа. Сможемпровести соревнования по дуатлону - бегу и велогонке. К концу сентябряпланируем завершить второй этап», - сообщил Айдос Мухатаев, председательправления ТОО «Eurasia Building».

    По егословам, уже заказаны тартановое покрытие для дорожек, искусственное покрытиедля футбольного и баскетбольного полей, а также спортивные тренажёры. Всёоборудование - местного производства.

    Кромеэтого, будущий триатлон-парк уже начали облагораживать. Посажено 800 деревьев,и озеленение продолжится.

    Помимобеговых, велосипедных и пешеходных дорожек, проект включает в себя множествоплощадок для любителей разных видов спорта: футбола, баскетбола, тенниса ишахмат. Будут обустроены зоны для воркаутеров и скейтеров. А среди зелёныхнасаждений нашли место для мини-зоопарка.

    Инфраструктуратриатлон-парка будет соответствовать международным стандартам, и Карагандасможет проводить республиканские первенства, отмечают инициаторы проекта.

    Послесдачи объект передадут на баланс управления парками культуры, отдыха искверами.

    Автор:

    Карагандинская область Спорт Строительство Рухани жаңғыру
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