В будущем триатлон-парке Караганды появится Аллея олимпийской славы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде активными темпами идёт строительство триатлон-парка. Спортивный объект будет расположен между «Голубыми прудами» и Юго-Востоком. Он строится на частные инвестиции по программе «Рухани жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Помимозон для занятия спортом, в триатлон-парке появится и Аллея олимпийской славы.Она будет посвящена спортсменам, прославившим область и Казахстан на мировойарене.

Карагандинцысмогут поучаствовать в выборе дизайна оформления аллеи. В социальных сетяхэскизы выставят на народное голосование.

АкимКарагандинской области Ерлан Кошанов побывал на строительной площадке иознакомился с ходом работ.

«Всеработы идут по графику. На начальном этапе будут открыты первая дистанция ипарковочная зона на 150 автомобилей. Эту часть завершим к концу августа. Сможемпровести соревнования по дуатлону - бегу и велогонке. К концу сентябряпланируем завершить второй этап», - сообщил Айдос Мухатаев, председательправления ТОО «Eurasia Building».

По егословам, уже заказаны тартановое покрытие для дорожек, искусственное покрытиедля футбольного и баскетбольного полей, а также спортивные тренажёры. Всёоборудование - местного производства.

Кромеэтого, будущий триатлон-парк уже начали облагораживать. Посажено 800 деревьев,и озеленение продолжится.

Помимобеговых, велосипедных и пешеходных дорожек, проект включает в себя множествоплощадок для любителей разных видов спорта: футбола, баскетбола, тенниса ишахмат. Будут обустроены зоны для воркаутеров и скейтеров. А среди зелёныхнасаждений нашли место для мини-зоопарка.

Инфраструктуратриатлон-парка будет соответствовать международным стандартам, и Карагандасможет проводить республиканские первенства, отмечают инициаторы проекта.

Послесдачи объект передадут на баланс управления парками культуры, отдыха искверами.