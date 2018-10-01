В будущем соцработник будет доминировать над всеми профессиями - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В будущем социальный работник будет доминировать над всеми профессиями. Об этом заявил председатель ОО «Центр реабилитации инвалидов «Лайыкты өмір» Александр Ивкин в ходе презентации Национального ресурсного центра по социальной работе в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный ресурсный центр по социальной работе необходим потому, что объектом социальной работы служит сам человек. Социальная работа изобретена самим человеком для решения своих нужд и потребностей. На наш взгляд, социальный работник и социальная работа - это та сфера деятельности, которая в ближайшем будущем будет доминировать над всеми остальными профессиями и видами деятельности. Потому что именно соцработник координирует всю нашу деятельность. Например, человек стал инвалидом - только соцработник сможет помочь человеку найти свое место в обществе», - сказал Александр Ивкин.

Эксперт добавил, что социальный работник - это не просто юрист и медик.

«Социальный работник должен всегда находиться со своим подопечным. Он должен быть и специалистом в ведении домашнего хозяйства. Он должен быть психологом, потому что должен провести работу с родственниками и окружающей средой, объяснить что, будучи инвалидом, подопечный остается человеком. В наиболее развитых странах мира очень высокий конкурс на одного соцработника. Для того, чтобы иметь право поступить в институт и получить квалификацию соцработника, необходимо три года отработать волонтером, три года обучиться в среднем специальном учебном заведении и только по истечении пяти-шести лет работая в этой области, он имеет право поступить в институт и получить эту профессию», - заключил Александр Ивкин.

Напомним, сегодня в Астане был презентован Национальный ресурсный центр по социальной работе.