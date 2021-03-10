В будущем Казахстан добьется еще больших успехов в борьбе с коррупцией – Омар Азизуллах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В будущем Казахстан добьется еще больших успехов в борьбе с коррупцией. Такое мнение выразил Временный поверенный в делах Посольства Исламской Республики Афганистан в Республике Казахстан Омар Азизуллах в прямом эфире на странице Антикоррупционной службы в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я поздравляю Казахстан с получением 38 баллов в рейтинге (Индекс восприятия коррупции (CPI) глобального антикоррупционного движения Transparency International – прим. ред.) и 94-го места среди 180 стран, что является очень хорошим достижением, очень хорошим развитием политики борьбы с коррупцией. Это показывает политическую уверенность Казахстана в борьбе с коррупцией, и это является важным достижением для Казахстана. У меня была возможность несколько дней назад рассмотреть стратегию Республики Казахстан по борьбе с коррупцией», – сказал Омар Азизуллах.

По его словам, указанные достижения говорят о правильности действий руководства Казахстана в борьбе с коррупцией, а также о том, что Казахстан выполняет свои обязательства на международном уровне.

О. Азизуллах выразил уверенность в том, что, без сомнения, в будущем Казахстан добьется еще больших успехов в борьбе с коррупцией.

Временный поверенный также отметил, что в Афганистане в последние годы пересмотрена политика по борьбе с коррупцией. Текст такой стратегии, разработанный при участии О. Азизуллаха для Министерства иностранных дел, занимает около 70 страниц. Теперь вся эта работа ведется более прозрачно. Создана специальная комиссия по борьбе с коррупцией, возглавляемая первым заместителем Президента Афганистана и работающая по особой системе. Разработаны специальные программы взаимодействия всех государственных органов и населения в борьбе с коррупцией. Реализацией одной из таких программ под названием «Полседьмого утра» руководит первый заместитель Президента, в реализации участвуют Министерство юстиции, Генеральная прокуратура и Служба государственной безопасности. О результатах реализации программы ежедневно сообщается населению через социальные сети. По оценкам международных организаций, эти программы дают хорошие результаты, и уровень коррупции в стране снижается.