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      175-летие Абая

    В Будапеште отметили 175-летие Абая

    30 Января 2020, 16:16

    БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Посольство РК в Будапеште в рамках празднования 175-летия юбилея казахского поэта Абая при участии делегации Национальной академической библиотеки РК провело круглый стол с книжно-иллюстративной выставкой «Признанный миром Абай» и фотовыставкой «Мир Абая», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Мероприятие прошло в здании представительства Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В нем приняли участие представители творческой интеллигенции, общественно-политических, научных и культурных кругов Венгрии и Казахстана, абаеведы во главе с председателем Союза писателей Казахстана У. Есдаулетом, казахстанская диаспора, а также венгерские студенты, изучающие казахский язык, культуру и традиции.

    В своем приветственном слове посол Казахстана в Венгрии Ж. Абдрашов отметил, что между Казахстаном и Венгрией развиваются не только политико-экономические отношения, но также активно продвигается культурно-гуманитарное сотрудничество. В частности, в Будапеште имеется памятник Абаю.

    С венгерской стороны выступил советник Премьер-Министра Венгрии, президент венгерского Пен-Клуба Г. Сёч, который отметил глубокий философский смысл трудов Абая, его вклад в мировое культурное наследие. Он также высоко оценил развитие двусторонних культурно-гуманитарных отношений между Казахстаном и Венгрией.

    Также в ходе мероприятия прошла презентация второго издания книги М. Ауэзова «Путь Абая» на венгерском языке.

    После мероприятия в центральном парке Будапешта на улице Астана состоялась церемония возложения цветов к памятнику Абая, в ходе которого представители казахской диаспоры, а также казахстанские и венгерские студенты исполнили стихи, песни, прочли слова назидания Абая.

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    Венгрия Абай
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