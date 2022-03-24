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    В Брюсселе вводят повышенные меры безопасности в связи с визитом президента США

    24 Марта 2022, 01:03

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В среду вечером в город Брюссель прибывает президент США Джо Байден, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В столице Бельгии глава Белого дома примет участие в саммитах НАТО и Евросоюза, которые пройдут 24 марта.

    В связи с этим в Брюсселе введут повышенные меры безопасности. При перемещении американского лидера в городе его будут сопровождать около 50 транспортных средств, будет задействовано от 500 до 1000 сотрудников безопасности.

    Воздушное движение в аэропортах Завентем и Мелсбрук будет закрыто за несколько минут до и после приземления борта президента США. Встречать Джо Байдена на взлетно-посадочной полосе будет лично премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

    Часть Брюсселя будет перекрыта в течение четверга, и это повлияет на движение транспорта в районе Европейского квартала и по пути следования президентского кортежа.

    Последний визит Джо Байдена в Брюссель проходил в июне 2021 года, когда он участвовал в саммите НАТО.

    Далее в пятницу президент США вылетает из города Брюсселя в Польшу.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    США Бельгия Польша Мировые новости Политика
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