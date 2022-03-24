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    В Брюсселе провели казахский обряд «тусау кесер» - фоторепортаж

    24 Марта 2022, 07:49

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Одним из важных обрядов у казахского народа считается «тусау кесу». Это символичное разрезание пут на ногах ребенку, чтобы его дальнейшая дорога в жизни была легкой и светлой. Такой обряд для казахстанцев и иностранных гостей провели в посольстве Казахстана в Бельгии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В канун праздника «Наурыз мейрамы» посольство Казахстана решило провести национальный обряд с участием казахстанцев, проживающих в Бельгии и друзей нашей страны из числа местных жителей.

    Именинником стал маленький соотечественник Касым Искаков, которому недавно исполнился годик. Его родители Данияр Искаков, консул РК в Бельгии, и супруга Зарема Искакова любезно дали согласие нашему корреспонденту сделать фоторепортаж с данного мероприятия.


    В посольство прибыли гости мероприятия, среди которых как казахстанцы, так и друзья нашей страны из местных жителей.

    Для участия в мероприятии специально из Казахстана прибыли дедушка и бабушка именинника.


    Почетную миссию разрезать путы попросили провести Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Бельгии Маргулана Баймухана. Казахстанский дипломат рассказал гостям о древнем обычае, его значении у казахского народа. Далее М.Баймухан поздравил Касыма и пожелал ему больших достижений в жизни.


    По обычаю перед малышом положили несколько вещей, выбрав один из которых, он, как считается, выберет свой жизненный путь.

    Маленький гражданин Казахстана выбрал спортивный мяч под аплодисменты гостей.


    В продолжении вечера гости мероприятия могли продолжить общение, попробовав блюда казахской кухни.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    МИД РК Евросоюз Бельгия Наурыз Европа
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