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    В Брюсселе открылись кафе, а в Греции — пляжи

    9 Мая 2021, 04:28

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В столице Бельгии Брюсселе открылись кафе, а в Греции — пляжи. Об этом говорится в репортаже Euronews, передает МИА «Казинформ».

    В Брюсселе знаменательный день: в субботу власти разрешили открыть уличные террасы кафе и ресторанов. Местные СМИ сообщают, что этим воспользовались более 60% заведений бельгийской столицы. Несмотря на дождливую и прохладную погоду, от посетителей не было отбоя.

    Внутрь гостей могут пустить уже в начале июня. Во всяком случае пока власти говорят именно так, основываясь на нынешней статистике, говорится в репортаже Euronews.

    В Греции в субботу разрешили открыть частные организованные пляжи. До этого греки и редкие туристы довольствовались отдыхом на «диких» побережьях. Владельцам, правда, приходится выполнять жёсткие условия — между шезлонгами не менее 4 метров, лежаки и зонтики надо регулярно обрабатывать.

    Ранее сообщалось, в связи с тем, что вакцинация в Бельгии набирает обороты, правительство страны постепенно ослабляет карантинные меры. 7 мая в Бельгии отменили федеральный комендантский час.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Бизнес Здравоохранение Греция Бельгия Общество Коронавирус в мире
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