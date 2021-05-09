В Брюсселе открылись кафе, а в Греции — пляжи

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В столице Бельгии Брюсселе открылись кафе, а в Греции — пляжи. Об этом говорится в репортаже Euronews, передает МИА «Казинформ».

В Брюсселе знаменательный день: в субботу власти разрешили открыть уличные террасы кафе и ресторанов. Местные СМИ сообщают, что этим воспользовались более 60% заведений бельгийской столицы. Несмотря на дождливую и прохладную погоду, от посетителей не было отбоя.

Внутрь гостей могут пустить уже в начале июня. Во всяком случае пока власти говорят именно так, основываясь на нынешней статистике, говорится в репортаже Euronews.

В Греции в субботу разрешили открыть частные организованные пляжи. До этого греки и редкие туристы довольствовались отдыхом на «диких» побережьях. Владельцам, правда, приходится выполнять жёсткие условия — между шезлонгами не менее 4 метров, лежаки и зонтики надо регулярно обрабатывать.

Ранее сообщалось, в связи с тем, что вакцинация в Бельгии набирает обороты, правительство страны постепенно ослабляет карантинные меры. 7 мая в Бельгии отменили федеральный комендантский час.



