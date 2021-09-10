В Брюсселе обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и НАТО
После официальной церемонии стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Казахстана и НАТО, а также актуальные проблемы международной и региональной безопасности.
Также были затронуты вопросы, связанные с новой Индивидуальной адаптированной программой партнерства между РК и НАТО на 2022-2025 гг. в рамках концепции «Один партнер – один план».
Кроме того, состоялся обмер мнениями о положении дел в Афганистане и возможных мерах по оказанию гуманитарной помощи афганскому населению.
Казахстанский дипломат рассказал Генеральному секретарю НАТО о вкладе Казахстана в укрепление международной безопасности, в частности, об отправке 120 военнослужащих миротворческой роты Казахстана в Ливан для участия в миссии «Временные силы ООН в Ливане» (UNIFIL).