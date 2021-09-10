В Брюсселе обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и НАТО

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В четверг глава представительства Казахстана при Организации Североатлантического договора (НАТО) Маргулан Баймухан вручил верительные грамоты Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

После официальной церемонии стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Казахстана и НАТО, а также актуальные проблемы международной и региональной безопасности.

Также были затронуты вопросы, связанные с новой Индивидуальной адаптированной программой партнерства между РК и НАТО на 2022-2025 гг. в рамках концепции «Один партнер – один план».

Кроме того, состоялся обмер мнениями о положении дел в Афганистане и возможных мерах по оказанию гуманитарной помощи афганскому населению.

Казахстанский дипломат рассказал Генеральному секретарю НАТО о вкладе Казахстана в укрепление международной безопасности, в частности, об отправке 120 военнослужащих миротворческой роты Казахстана в Ливан для участия в миссии «Временные силы ООН в Ливане» (UNIFIL).