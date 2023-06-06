В Брюсселе обсудили сотрудничество Словакии со странами Центральной Азии в области управления водными ресурсами

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудничество Словакии с Центральной Азией в области водных ресурсов обсудили европейские, казахстанские дипломаты и эксперты в ходе семинара в Брюсселе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Семинар был организован при Постоянном представительстве Словацкой Республики при Евросоюзе.

Участников семинара приветствовали Мария Малова, посол, заместитель постоянного представителя Словацкой Республики при ЕС, Тимур Султангожин, советник-посланник Постоянного представительства РК при ЕС, а также по видеосвязи к собравшимся обратился министр окружающей среды Словакии Милан Чренко.

Доклады относительно состояния и перспектив сотрудничества Словакии со странами Центральной Азии в области управления водными ресурсами представили руководители словацких институтов и заинтересованных центров, таких как «Vodohospodárska výstavba, š.p.», Гидрометеорологического института Словакии и компании «Microstep».

От казахстанской стороны доклады представили Жанар Маутанова, директор Международного центра оценки водных ресурсов (IWAC), и главные эксперты департамента по трансграничным рекам Министерства экологии и природных ресурсов РК.

В ходе семинара было отмечено, что в последние годы словацкие организации в области управления водными ресурсами достигли значительных успехов в сотрудничестве с партнерами в Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан).

Так, словацкие организации наладили эффективное сотрудничество с соответствующими министерствами и организациями государственного управления, профессиональными учреждениями. Координировали свою деятельность с соответствующими международными организациями, в основном с ЕЭК ООН, ОБСЕ и партнерскими организациями европейских государств.

Йозеф Омелька, директор словацкой компании MicroStep, отметил, что их компания за последние 15 лет ведет более 20 проектов.

По его словам, словацкая компания помогла установить в нашей стране около 200 автоматических гидрометеорологической станций, 4 метеорологических радара.

Словацкие эксперты совершили рабочие визиты в несколько водохозяйственных систем региона, включая плотины, изучили имеющуюся документацию и недавно предложили спецификацию для автоматизации мониторинга нескольких плотин в Узбекистане.

Намерение Словакии состоит в том, чтобы подготовить реконструкцию автоматизации мониторинга по крайней мере одной плотины в каждой стране Центральной Азии, включая систему раннего предупреждения.

Сотрудничество Словакии со странами Центральной Азии в области водных ресурсов достигло стадии подготовки и реализации инвестиционной деятельности.

Партнеры из Словакии и Центральной Азии намерены совместно готовить проекты и вместе искать финансовую поддержку из национальных и международных источников. Это намерение было поддержано представителями обеих сторон на встрече в Братиславе 28-29 сентября 2022 года и 30 ноября - 1 декабря 2022 года в г.Алматы, Казахстан.

В качестве приглашенных участников на семинаре присутствовали представители Европейской Комиссии, Европарламента, Европейского инвестиционного банка; делегации ЕП со странами Центральной Азии, профильные комитеты; - соответствующие представители государств-членов ЕС, дипломаты посольств государств Центральной Азии в Брюсселе.