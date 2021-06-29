В Британии самый большой суточный прирост случаев заражения коронавирусом с начала года

ЛОНДОН. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Почти 23 тысячи человек заразились в Великобритании коронавирусом за сутки, что стало самым большим показателем с января. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, за последние сутки инфекция была выявлена у 22 868 человек. Последний раз больше случав заражения было зафиксировано только 30 января этого года – 23 275. Всего же за последнюю неделю инфекция была выявлена у 47,8 тысяч человек. Это на 70% больше, чем за предыдущий аналогичный период.

Число летальных исходов за это же время увеличилось на 65%, составив за последние семь дней 122.

Отмечаемый с мая быстрый рост числа новых случаев заражения индийским штаммом коронавируса (вариант «дельта» по новой классификации ВОЗ) стал причиной того, что правительство Соединенного Королевства решило отсрочить на месяц снятие обусловленных пандемией ограничений. Изначально это планировалось сделать 21 июня, однако затем «день свободы» был перенесен на 19 июля.

В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал понять, что правительство не думает отменять ограничения раньше намеченного срока, но и что затягивать с реализацией этих планов не намерено. Власти делают ставку на массовую вакцинацию населения. По последним данным, 84,4% совершеннолетних жителей королевства (44,5 млн человек) получили первую дозу вакцины от коронавируса. Полностью привиты уже 61,9% взрослых британцев – 32,6 млн человек. Британские медицинские службы подчеркивают, что вакцины демонстрируют высокую эффективность против индийского штамма и в подавляющем большинстве случаев предотвращают развитие тяжелых форм болезни, если заражение все-таки произошло.