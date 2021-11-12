Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    В Британии отмечен первый случай заболевания Covid-19 у собаки

    12 Ноября 2021, 22:35

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В Британии отмечен первый случай заболевания Covid-19 у собаки. При этом британское Агентство по безопасности здоровья отметило, что подобные случаи чрезвычайно редки, и что пока нет серьезных доказательств того, что собаки, кошки и другие домашние животные могут заражать коронавирусом своих хозяев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Владельцам и кошек, и собак рекомендуется как можно чаще мыть руки, хотя бы из соображений обычной гигиены.

    Мех животных, по словам Агентства, может быть очень кратковременным носителем коронавируса, точно так же, как и, например, дверные ручки. Главный ветеринар Британии Кристин Миддлмисс сказала Би-би-си, что «инфицированный пес проходил лечение по совершенно другому поводу, и сейчас выздоравливает. Собаки очень редко заражаются коронавирусом и выздоравливают через несколько дней».

    В том случае, если появятся новые данные, показывающие реальную опасность заражения человека от домашних животных, Агентство по безопасности здоровья обещало об этом немедленно сообщить.

    В Сингапуре коронавирус был подтвержден у двух львов в зоопарке.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Великобритания Коронавирус в мире
    Новости по теме
    Новости по теме
    Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Мавзолей древнеримской эпохи обнаружили в Лондоне
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта