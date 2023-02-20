Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В Бразилии из-за последствий сильных ливней погибли 36 человек

    20 Февраля 2023, 09:23

    РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Число жертв последствий тропического циклона, принесшего ливни в бразильский штат Сан-Паулу, выросло до 36. Об этом сообщил в воскресенье портал G1 со ссылкой на правительство штата. Ранее сообщалось о 24 погибших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    За минувшие сутки в регионе выпала месячная норма осадков, в наиболее пострадавших Сан-Себастьяне и Бертиоге этот показатель достиг рекордных 627 и 683 мм. Удар стихии привел к многочисленным наводнениям и оползням, разрушениям жилых домов и объектов инфраструктуры. Прервано дорожное сообщение по крупным трассам, соединяющим одноименную столицу штата Сан-Паулу с прибрежными районами и с соседним Рио-де-Жанейро. По информации местных властей, под завалами продолжают находиться десятки человек.

    В пяти муниципалитетах, на которые пришелся основной удар стихии, объявлен режим ЧС. Во многих районах нарушено водо- и электроснабжение, не работает сотовая связь. В борьбе с последствиями задействованы более ста спасателей. На помощь к ним направят армейскую авиацию.

    В связи с произошедшим местные власти отменили все увеселительные мероприятия, приуроченные к празднованию карнавала. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва пообещал оказать помощь в ликвидации последствий природной катастрофы. Глава государства прервал свой отпуск для того, чтобы в понедельник посетить пострадавший регион.

    Обильные осадки в северной, центральной и юго-восточной частях Бразилии в летний период (с конца декабря по конец марта) носят сезонный характер и с разной степенью интенсивности выпадают ежегодно. Их причиной является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении в сторону Атлантического океана.


    Фото: trend.az

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Происшествия Погода Мировые новости Бразилия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Четыре человека получили тепловой удар в СКО
    Когда отступит жара в СКО
    16-летняя астанчанка утонула в Акмолинской области
    О состоянии пострадавших на аттракционе детей рассказали врачи СКО
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
    4 Лионель Месси покидает ПСЖ
    5 Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»