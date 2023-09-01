В борьбе со школьным буллингом в РК используют финскую программу KiVa

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В борьбе с буллингом будет использована финская программа KiVa. Об этом после совместного заседания палат Парламента сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Послании Глава государства подчеркнул недопустимость преступлений против детей, особенно буллинга. В связи с этим министерством просвещения изучен международный опыт по недопущению буллинга. Особенно в направлении снижения буллинга мы рассматриваем финский опыт. В этой стране принята программа под названием KiVa. Данная программа способствовала многократному сокращению буллинга в Финляндии за 10 лет. Эту же программу мы планируем применить и в нашей сфере образования», - сказал Гани Бейсембаев.

Напомним, сегодня Глава государства озвучил послание народу Казахстана. В нем Президент отметил необходимость разработки программы помощи тем, кто сталкивается с насилием и давлением, то есть буллингом.