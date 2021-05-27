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    В борьбе с теневой экономикой помогает цифровизация – Бакытжан Сагинтаев

    27 Мая 2021, 10:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О дальнейшем развитии сферы торговли, работе городских рынков и электронной коммерции во время прямого эфира на телеканале «Алматы» рассказал аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Торговля является лидирующей отраслью в экономике города, ее доля составляет около 33%. В Алматы работают 52 рынка, где ведут бизнес 14,4 тысяч предпринимателей. Традиционная торговля переводится в цивилизованный формат. Проведена модернизация 23 рынков с вложением 20 млрд тенге инвестиций. За счет этого количество рабочих мест удалось увеличить на 2,4 тысяч.

    Для полного охвата рынков онлайн-кассами разработан план мероприятий по увеличению доли собираемости налогов до 25%. Оборот по реализации товаров, работ и услуг в январе 2021 года составил 328 млрд тенге с ростом на 8% к январю 2019 года. По итогам 2020 года оборот по реализации составил 4 032 млрд тенге.

    В рамках мероприятий по снижению теневой экономики ведется работа по развитию онлайн-торговли. В городе работает 970 интернет-магазинов, это 60% по стране. На них приходится более 71% всей интернет-торговли и услуг. За прошлый год электронная коммерция принесла 26,4 млрд тенге налоговых поступлений, или на 78% больше 2019 года.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Акимат Экономика Цифровой Казахстан
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