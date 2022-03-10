В Большом и Малом Алматинском ущельях возможны лавины

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы призывает быть осторожными в горах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в ущельях рек Кіші и Үлкен Алматы в период 10-11 марта возможен сход снежных лавин. Будьте осторожны в горах!», - предупредили в ДЧС.

Кроме того, в ходе аэровизуального обследования, проведенного специалистами ГУ «Казселезащита» и ДЧС города Алматы установлено, что высокогорной зоне свыше 3000 м., в среднегорной зоне, в связи с неустойчивым состоянием снежного покрова, на склонах гор - лавиноопасно, возможны сходы лавин. Лавинная опасность сохраняется по туристической тропе ведущей к ледовому гроту на морене ледника Богдановича, где имеется 12 лавиноопасных участков.

В рамках профилактических мер, для обеспечения безопасности, а также ограничения доступа туристов и посетителей, на территории и входе в грот выставлены предупреждающие щиты: «Осторожно! Возможно обрушение ледника!», «Осторожно! Лавиноопасный участок!»

В этой связи, Департамент по ЧС г.Алматы и ГУ «Казселезащита» убедительно просят туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, не заходить в ледяную пещеру, соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.