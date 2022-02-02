Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    В больнице поселка Бейнеу Мангистауской области запущен кабинет компьютерной томографии

    2 Февраля 2022, 22:50

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В центральной районной больнице поселка Бейнеу впервые открыт кабинет компьютерной томографии. Запуск устройства томографии дал новый импульс медицине района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Компьютерная томография позволяет быстро выявить острые нарушения кровообращения в головном мозге больных, объем воспаления легких, трещин костей скелета и злокачественные новообразования. Запуск кабинета компьютерной томографии в Бейнеу является самым необходимым инструментом для спасения человеческих жизней.

    «Средства выделены из местного бюджета, в районном центре начал работать кабинет томографии. Здесь работают два специалиста. Полученные снимки мы можем отправить специалистам областной многопрофильной больницы г. Актау и получить заключение в течение 30 минут. С февраля планируется привлечь квалифицированных врачей из областного центра. Ранее мы направляли пациентов в областной центр по линии Мангистауской областной санитарной авиации для выявления аномалий в мозге больных с травмой головы и определения объема воспаления легких больных с COVID-19. Теперь этот вопрос решен положительно», - сказал Берик Абдуллаев, главный врач Бейнеуской центральной районной больницы.

    Напомним, в Бейнеу Мангистауской области ровесник Независимости открыл комплексную клинику.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Здравоохранение Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    Штайнмайер и Алихан Смаилов заложили капсулу времени для студентов Казахско-Немецкого института
    На 16% снизился уровень общей смертности в СКО - Айдарбек Сапаров
    В Центре ядерной медицины начали производить новое лекарство для борьбы с онкологией
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски