В больнице поселка Бейнеу Мангистауской области запущен кабинет компьютерной томографии

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В центральной районной больнице поселка Бейнеу впервые открыт кабинет компьютерной томографии. Запуск устройства томографии дал новый импульс медицине района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Компьютерная томография позволяет быстро выявить острые нарушения кровообращения в головном мозге больных, объем воспаления легких, трещин костей скелета и злокачественные новообразования. Запуск кабинета компьютерной томографии в Бейнеу является самым необходимым инструментом для спасения человеческих жизней.

«Средства выделены из местного бюджета, в районном центре начал работать кабинет томографии. Здесь работают два специалиста. Полученные снимки мы можем отправить специалистам областной многопрофильной больницы г. Актау и получить заключение в течение 30 минут. С февраля планируется привлечь квалифицированных врачей из областного центра. Ранее мы направляли пациентов в областной центр по линии Мангистауской областной санитарной авиации для выявления аномалий в мозге больных с травмой головы и определения объема воспаления легких больных с COVID-19. Теперь этот вопрос решен положительно», - сказал Берик Абдуллаев, главный врач Бейнеуской центральной районной больницы.

Напомним, в Бейнеу Мангистауской области ровесник Независимости открыл комплексную клинику.