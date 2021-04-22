В больницах Атырауской области до сих пор не хватает необходимых медикаментов – Президент
«Эпидемия коронавируса вновь обостряется, эпидемиологическая ситуация осложняется. При этом, учитывая специфику региона, особое внимание следует уделить ситуации в трудовых коллективах. На предприятиях области еженедельно возникают очаги эпидемии. Поручаю акиму области совместно с руководителями крупных производственных предприятий своевременно принять меры по профилактике и борьбе с эпидемией. Необходимо внимательно следить за здоровьем работников, работающих вахтовым методом», - отметил Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.
По словам Главы государства, с приходом новой волны эпидемии заболевших становится все больше и больше.
«Их количество удвоилось за последний месяц. Выяснилось, что в лечебных учреждениях до сих пор не хватает необходимых медикаментов и оборудования. Эта ситуация может привести к резкому росту смертности. Усугубляет ситуацию и дефицит квалифицированных специалистов. В области не хватает 207 врачей. В том числе в сельскую местность требуется 52 врача», - отметил Президент.
«Поручаю акиму области взять на личный контроль обеспечение лекарственными средствами и медицинскими средствами лечебных учреждений. Кроме того, ставлю задачу по полному оснащению отделений анестезиологии и реанимации, решению проблемы дефицита врачей», - заключил К. Токаев.