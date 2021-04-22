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    14:25, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    В больницах Атырауской области до сих пор не хватает необходимых медикаментов – Президент

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Атырауской области принять меры по профилактике эпидемий в трудовых коллективах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Эпидемия коронавируса вновь обостряется, эпидемиологическая ситуация осложняется. При этом, учитывая специфику региона, особое внимание следует уделить ситуации в трудовых коллективах. На предприятиях области еженедельно возникают очаги эпидемии. Поручаю акиму области совместно с руководителями крупных производственных предприятий своевременно принять меры по профилактике и борьбе с эпидемией. Необходимо внимательно следить за здоровьем работников, работающих вахтовым методом», - отметил Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.

    По словам Главы государства, с приходом новой волны эпидемии заболевших становится все больше и больше.

    «Их количество удвоилось за последний месяц. Выяснилось, что в лечебных учреждениях до сих пор не хватает необходимых медикаментов и оборудования. Эта ситуация может привести к резкому росту смертности. Усугубляет ситуацию и дефицит квалифицированных специалистов. В области не хватает 207 врачей. В том числе в сельскую местность требуется 52 врача», - отметил Президент.

    «Поручаю акиму области взять на личный контроль обеспечение лекарственными средствами и медицинскими средствами лечебных учреждений. Кроме того, ставлю задачу по полному оснащению отделений анестезиологии и реанимации, решению проблемы дефицита врачей», - заключил К. Токаев.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Президент Президент Казахстана Главная
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